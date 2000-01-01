Пицхелаури Тамара
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Пицхелаури Мераби
Отец ребёнка: Пицхелаури Миша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нуну
Отец ребёнка: Пицхелаури Миша
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Манана
Отец ребёнка: Пицхелаури Миша
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Пицхелаури Миша
Смерть
Неизвестно