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Башкиров Никифор Фаддеевич

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Место рождения

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область

Дата рождения

16.02.1856

Дата смерти

Между 20.11.1910 и 16.10.1913

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1856

Отец: Башкиров Фаддей Павлович

Мать: Башкирова Татьяна Степановна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Крещение
18.02.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1880

Сын: Башкиров Сергей Никифорович

Мать ребёнка: Башкирова Мавра Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
До ?.09.1880

Жена: Башкирова Мавра Павловна

Рождение ребёнка
Около 1884

Сын: Башкиров Иван Никифорович

Мать ребёнка: не указана

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
24.06.1890

Дочь: Александра Никифоровна

Мать ребёнка: Башкирова Мавра Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
28.07.1894

Дочь: Мария Никифоровна

Мать ребёнка: Башкирова Мавра Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
18.06.1897

Дочь: Акулина Никифоровна

Мать ребёнка: Башкирова Мавра Павловна

Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Васильевка, Ставропольский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Между 20.11.1910 и 16.10.1913
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