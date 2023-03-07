Башкиров Никифор Фаддеевич
Место рождения
Дата рождения16.02.1856
Дата смертиМежду 20.11.1910 и 16.10.1913
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.02.1856
Крещение
18.02.1856
Тольятти, Тольятти, Самарская область
Рождение ребёнка
15.09.1880
Сын: Башкиров Сергей Никифорович
Мать ребёнка: Башкирова Мавра Павловна
Бракосочетание
До ?.09.1880
Жена: Башкирова Мавра Павловна
Рождение ребёнка
Около 1884
Сын: Башкиров Иван Никифорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.06.1890
Дочь: Александра Никифоровна
Мать ребёнка: Башкирова Мавра Павловна
Рождение ребёнка
28.07.1894
Дочь: Мария Никифоровна
Мать ребёнка: Башкирова Мавра Павловна
Рождение ребёнка
18.06.1897
Дочь: Акулина Никифоровна
Мать ребёнка: Башкирова Мавра Павловна
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 20.11.1910 и 16.10.1913