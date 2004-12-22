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Файзрахманова Софи Искандеровна
Файзрахманова Софи Искандеровна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
22.12.2004
Пол
Женский
Отец
Файзрахманов Искандер Альбертович
1975 г.р.
Мать
Пальмова Юлия Александровна
1975 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
AF
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.12.2004
Отец:
Файзрахманов Искандер Альбертович
Мать:
Пальмова Юлия Александровна
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