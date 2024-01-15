Кузнецова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти02.07.1953
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1908
Сын: Кузнецов Павел
Отец ребёнка: Кузнецов Парфирий
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Васса
Отец ребёнка: Кузнецов Парфирий
Башкирия
Рождение ребёнка
15.01.1915
Дочь: Павлова Аксинья
Отец ребёнка: Кузнецов Парфирий
Рождение ребёнка
1918
Сын: Кузнецов Виктор
Отец ребёнка: Кузнецов Парфирий
Смерть
02.07.1953
Причина смерти: Болезнь