Кузнецова Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузнецова Мария

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

02.07.1953

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОГ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1908

Сын: Кузнецов Павел

Отец ребёнка: Кузнецов Парфирий

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Васса

Отец ребёнка: Кузнецов Парфирий

Башкирия
Рождение ребёнка
15.01.1915

Дочь: Павлова Аксинья

Отец ребёнка: Кузнецов Парфирий

Рождение ребёнка
1918

Сын: Кузнецов Виктор

Отец ребёнка: Кузнецов Парфирий

Смерть
02.07.1953
Причина смерти: Болезнь
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