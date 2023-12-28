Лепешкина -- Мария Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1900
Отец ребёнка: Лепешкин Петр Паромонович
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Лепешкин Петр Паромонович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лепешкин Спиридон Петрович
Отец ребёнка: Лепешкин Петр Паромонович
Рождение ребёнка
1912
Дочь: Лепешкина Анна Петровна
Отец ребёнка: Лепешкин Петр Паромонович
Рождение ребёнка
1915
Отец ребёнка: Лепешкин Петр Паромонович
Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно