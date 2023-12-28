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Лепешкина -- Мария Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Сын: Лепешкин Иван Петрович

Отец ребёнка: Лепешкин Петр Паромонович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Лепешкин Петр Петрович

Отец ребёнка: Лепешкин Петр Паромонович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Лепешкин Спиридон Петрович

Отец ребёнка: Лепешкин Петр Паромонович

Рождение ребёнка
1912

Дочь: Лепешкина Анна Петровна

Отец ребёнка: Лепешкин Петр Паромонович

Рождение ребёнка
1915

Сын: Лепешкин Федор Петрович

Отец ребёнка: Лепешкин Петр Паромонович

Спирино, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лепешкин Петр Паромонович

Смерть
Неизвестно
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