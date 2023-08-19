Freund Wladimir — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Freund Wladimir

Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.08.1959

Пол

Мужской

Отец

1929 г.р.

Мать

1930 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1959

Отец: Фрейнд Эммануель Мартынович

Мать: Moor Maria