Трушкин Сильвестр Матвеев?
Место рождения
Дата рождения1866
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866
Бракосочетание
13.01.1884
Жена: Трушкина софия антонова
Рождение ребёнка
12.12.1884
Дочь: Екатерина Сильвестровна
Мать ребёнка: Трушкина софия антонова
Рождение ребёнка
23.07.1900
Дочь: Христина Сильвестровна
Мать ребёнка: Трушкина софия антонова
Смерть
Неизвестно