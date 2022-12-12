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Трушкин Сильвестр Матвеев?

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Место рождения

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

1866

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1866

Отец: Трушкин Матвей Сергеевич

Мать: Трушкина Александра Андреевна

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
13.01.1884

Жена: Трушкина софия антонова

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.12.1884

Дочь: Екатерина Сильвестровна

Мать ребёнка: Трушкина софия антонова

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
23.07.1900

Дочь: Христина Сильвестровна

Мать ребёнка: Трушкина софия антонова

Заулье, Севский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно
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