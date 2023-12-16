(Федорова) Мария Григорьевна (Ефремовна)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияМежду 1893 и 1894
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
03.07.1916
Рождение ребёнка
24.02.1917
Дочь: Александра Петровна
Отец ребёнка: Савельев Петр Иванович
Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно