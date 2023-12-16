(Федорова) Мария Григорьевна (Ефремовна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Федорова) Мария Григорьевна (Ефремовна)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Между 1893 и 1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Между 1897 и 1898 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1893 и 1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
03.07.1916

Муж: Савельев Петр Иванович

Рождение ребёнка
24.02.1917

Дочь: Александра Петровна

Отец ребёнка: Савельев Петр Иванович

Старый Байтермиш, Клявлинский муниципальный район, Самарская область
Смерть
Неизвестно
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