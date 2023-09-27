Зиатдинов Зиатдин Габдельнагимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смерти1908
ПолМужской
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868
Отец: Зиатдинов Габдельнагим Хабибулла
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1899
Сын: Зиатдинов Камалетдин Зиатдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
31.01.1904
Сын: Зиатдинов Исмагил Зиатдинович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Карима Зиатдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Сахибжамал Зиатдиновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Зиатдинов Жамалетдин Зиатдинович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
1908