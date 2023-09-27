Зиатдинов Зиатдин Габдельнагимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зиатдинов Зиатдин Габдельнагимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

1908

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: Зиатдинов Габдельнагим Хабибулла

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1899

Сын: Зиатдинов Камалетдин Зиатдинович

Мать ребёнка: не указана

Большой Менгер, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.01.1904

Сын: Зиатдинов Исмагил Зиатдинович

Мать ребёнка: не указана

Большой Менгер, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Карима Зиатдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Сахибжамал Зиатдиновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зиатдинов Жамалетдин Зиатдинович

Мать ребёнка: не указана

Большой Менгер, Атнинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1908
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