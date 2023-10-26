Иноземцев Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иноземцев Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1897

Сын: Иноземцева Алексей Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1898

Сын: Иноземцев Афанасий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1922

Сын: Иноземцева Василий Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Иноземцева Яков Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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