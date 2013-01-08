Артемов Константин Романович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАртемов Константин Романович

Артемов Константин Романович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.01.2013

Пол

Мужской

Добавил:

ДА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.01.2013

Отец: Артемов Роман Владимирович

Мать: Артемова Дарья Александровна

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close