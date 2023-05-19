Исаев (Ивановна) Ефросинья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.12.1925
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Исаев Матвей Филлипович
Бракосочетание
1947
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исаев Юрий Матвеевич
Отец ребёнка: Исаев Матвей Филлипович
Смерть
Неизвестно