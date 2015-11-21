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(Кунгурова) Нина

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Место рождения

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

27.11.1935

Дата смерти

21.11.2015

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1930 г.р.

Дети

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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1956

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
13.09.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Тыр, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Виталий

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Васильев Юрий

Отец ребёнка: Васильев Алексей

Николаевск-на-Амуре, Николаевский муниципальный район, Хабаровский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильев Алексей

Смерть
21.11.2015
Тыр, Ульчский муниципальный район, Хабаровский край
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