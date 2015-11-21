(Кунгурова) Нина
Место рождения
Дата рождения27.11.1935
Дата смерти21.11.2015
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1956
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
13.09.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Виталий
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Васильев Юрий
Отец ребёнка: Васильев Алексей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Васильев Алексей
Смерть
21.11.2015