Ермилова (Никифорова) Анастасия Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ермилова (Никифорова) Анастасия Александровна

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Место рождения

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область

Дата рождения

01.12.1910 ст.

Дата смерти

16.02.1977

Пол

Женский

Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1910 ст.

Отец: Никифоров Александр Леонтьевич

Мать: Никифорова Прасковья Петровна

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
17.09.1938

Дочь: Мякотникова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Ермилов Василий Каллистратович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
02.09.1941

Сын: Ермилов Александр Васильевич

Отец ребёнка: Ермилов Василий Каллистратович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
26.05.1946

Дочь: Андреева Екатерина Васильевна

Отец ребёнка: Ермилов Василий Каллистратович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
12.03.1949

Сын: Ермилов Николай Васильевич

Отец ребёнка: Ермилов Василий Каллистратович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ермилов Михаил Васильевич

Отец ребёнка: Ермилов Василий Каллистратович

Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ермилов Василий Каллистратович

Место жительства
Неизвестно
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
Смерть
16.02.1977
Никольское, Камызякский муниципальный район, Астраханская область
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