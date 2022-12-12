Ермилова (Никифорова) Анастасия Александровна
Место рождения
Дата рождения01.12.1910 ст.
Дата смерти16.02.1977
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1910 ст.
Рождение ребёнка
17.09.1938
Дочь: Мякотникова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Ермилов Василий Каллистратович
Рождение ребёнка
02.09.1941
Сын: Ермилов Александр Васильевич
Отец ребёнка: Ермилов Василий Каллистратович
Рождение ребёнка
26.05.1946
Дочь: Андреева Екатерина Васильевна
Отец ребёнка: Ермилов Василий Каллистратович
Рождение ребёнка
12.03.1949
Сын: Ермилов Николай Васильевич
Отец ребёнка: Ермилов Василий Каллистратович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ермилов Михаил Васильевич
Отец ребёнка: Ермилов Василий Каллистратович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
16.02.1977