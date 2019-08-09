Кусакин Сергей Анатольевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кусакин Сергей Анатольевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.06.1966

Дата смерти

09.08.2019

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1966

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1991

Сын: Кусакин Анатолий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
23.01.1991

Сын: Кусакин Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
09.08.2019
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