Кусакин Сергей Анатольевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.06.1966
Дата смерти09.08.2019
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.06.1966
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.01.1991
Сын: Кусакин Анатолий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
23.01.1991
Сын: Кусакин Дмитрий Сергеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
09.08.2019