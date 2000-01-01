Ханина Мавра Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ханина Мавра Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

РУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1804

Дочь: Ольга Емельяновна

Отец ребёнка: Ханин Емельян Александрович

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Дарья Емельяновна

Отец ребёнка: Ханин Емельян Александрович

Рождение ребёнка
1818

Сын: Ханин Владимир Емельянович

Отец ребёнка: Ханин Емельян Александрович

Рождение ребёнка
1820

Дочь: Мария Емельяновна

Отец ребёнка: Ханин Емельян Александрович

Работа или профессия
Неизвестно
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