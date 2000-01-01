Ханина Мавра Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Ольга Емельяновна
Отец ребёнка: Ханин Емельян Александрович
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Дарья Емельяновна
Отец ребёнка: Ханин Емельян Александрович
Рождение ребёнка
1818
Сын: Ханин Владимир Емельянович
Отец ребёнка: Ханин Емельян Александрович
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Мария Емельяновна
Отец ребёнка: Ханин Емельян Александрович
Работа или профессия
Неизвестно