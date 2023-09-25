Ляпков Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Между 1836 и 1837 г.р.

Мать

Жена

Около 1875 г.р.

Дети

Добавил:

ИБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873

Отец: Ляпков Иродион

Мать: ?

Рождение ребёнка
05.01.1904

Сын: Ляпков Иван

Мать ребёнка: Ляпкова Феодосия

Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1906

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ляпкова Феодосия

Рождение ребёнка
1912

Сын: Ляпков Василий Васильевич

Мать ребёнка: Ляпкова Феодосия

Рождение ребёнка
1915

Сын: Ляпков Георгий

Мать ребёнка: Ляпкова Феодосия

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ляпкова Феодосия

Смерть
Неизвестно
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