Ляпков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1873
Отец: Ляпков Иродион
Мать: ?
Рождение ребёнка
05.01.1904
Сын: Ляпков Иван
Мать ребёнка: Ляпкова Феодосия
Трубицыно, Игнатьевская волость, Богородский уезд
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ляпкова Феодосия
Рождение ребёнка
1912
Сын: Ляпков Василий Васильевич
Мать ребёнка: Ляпкова Феодосия
Рождение ребёнка
1915
Сын: Ляпков Георгий
Мать ребёнка: Ляпкова Феодосия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ляпкова Феодосия
Смерть
Неизвестно