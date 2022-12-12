Ершова (Подъякова) Анна Анатольевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершова (Подъякова) Анна Анатольевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Подъяков Анатолий Николаевич

Мать: Подъякова Назия Садртдиновна

Бракосочетание
19.08.2000

Муж: Ершов Андрей Сергеевич

Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.05.2006

Дочь: Ершова Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Ершов Андрей Сергеевич

Рождение ребёнка
30.01.2013

Дочь: Ершова Анастасия Андреевна

Отец ребёнка: Ершов Андрей Сергеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Андрей Сергеевич

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