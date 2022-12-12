Ершова (Подъякова) Анна Анатольевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
19.08.2000
Архангельск, город Архангельск, Архангельская область
Рождение ребёнка
28.05.2006
Дочь: Ершова Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Ершов Андрей Сергеевич
Рождение ребёнка
30.01.2013
Дочь: Ершова Анастасия Андреевна
Отец ребёнка: Ершов Андрей Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно