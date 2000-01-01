Sachkov Eugeny — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Sachkov Eugeny

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.12.1948

Дата смерти

30.11.1987

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.12.1948

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
30.11.1987
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