Пастухова-Желтышева Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пастухова-Желтышева Александра Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.11.1927

Дата смерти

30.10.2022

Пол

Женский

Добавил:

MB
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1927

Отец: Желтышев-Тепляков Петр Константинович

Мать: Желтышева-Исупова Евдокия Васильевна

Рождение ребёнка
04.04.1946

Дочь: Некрасова - Желтышева Нина Алексеевна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
?.11.1949

Сын: Бочкарев Геннадий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
09.06.1952

Дочь: Кондратьева -Пастухова Клавдия Викторовна

Отец ребёнка: Пастухов Виктор Аркадьевич

Рождение ребёнка
09.10.1956

Дочь: Биберсова-Пастухова Маргарита Викторовна

Отец ребёнка: Пастухов Виктор Аркадьевич

Рождение ребёнка
03.03.1960

Сын: Пастухов Аркадий Викторович

Отец ребёнка: Пастухов Виктор Аркадьевич

Рождение ребёнка
11.03.1966

Сын: Пастухов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Пастухов Виктор Аркадьевич

Смерть
30.10.2022
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