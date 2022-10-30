Пастухова-Желтышева Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.11.1927
Дата смерти30.10.2022
ПолЖенский
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1927
Рождение ребёнка
04.04.1946
Дочь: Некрасова - Желтышева Нина Алексеевна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
?.11.1949
Сын: Бочкарев Геннадий Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
09.06.1952
Дочь: Кондратьева -Пастухова Клавдия Викторовна
Отец ребёнка: Пастухов Виктор Аркадьевич
Рождение ребёнка
09.10.1956
Дочь: Биберсова-Пастухова Маргарита Викторовна
Отец ребёнка: Пастухов Виктор Аркадьевич
Рождение ребёнка
03.03.1960
Сын: Пастухов Аркадий Викторович
Отец ребёнка: Пастухов Виктор Аркадьевич
Рождение ребёнка
11.03.1966
Сын: Пастухов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Пастухов Виктор Аркадьевич
Смерть
30.10.2022