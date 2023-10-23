Ащепкова Ирина Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1826
Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2
Рождение ребёнка
1830
Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2
Рождение ребёнка
1833
Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Ксения Ивановна
Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2
Рождение ребёнка
1838
Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2
Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844
Дочь: Марфа Ивановна
Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно