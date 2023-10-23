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Ащепкова Ирина Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1826

Сын: Ащепков Максим Иванович

Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2

Рождение ребёнка
1830

Сын: Ащепков Викуль Иванович

Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2

Рождение ребёнка
1833

Сын: Ащепков Савелий Иванович

Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Ксения Ивановна

Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2

Рождение ребёнка
1838

Сын: Ащепков Тимофей Иванович

Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2

Андросовка, Красноармейский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
1844

Дочь: Марфа Ивановна

Отец ребёнка: Ащепков Иван Афанасьевич №2

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ащепков Иван Афанасьевич №2

Смерть
Неизвестно
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