Аксинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1781
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1805
Дочь: Екатерина Григорьева
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1820
Дочь: Воронина Афросинья Григорьевна
Отец ребёнка: Григорий Федорович
Смерть
Неизвестно