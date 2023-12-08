Аксинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аксинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1781

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1781

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1805

Дочь: Екатерина Григорьева

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Конышево, Антроповский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
1820

Дочь: Воронина Афросинья Григорьевна

Отец ребёнка: Григорий Федорович

Смерть
Неизвестно
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