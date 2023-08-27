Галеева Гульнур Габидулловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГалеева Гульнур Габидулловна

Галеева Гульнур Габидулловна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.04.1973

Пол

Женский

Добавил:

ЭХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1973

Отец: Закиров Габидулла Сафиуллович

Мать: Разина

Рождение ребёнка
07.04.1991

Дочь: Юлия Альбертовна

Отец ребёнка: Галеев Альберт Фагимьянович

Рождение ребёнка
24.04.2006

Дочь: Эвелина Альбертовна

Отец ребёнка: Галеев Альберт Фагимьянович

Рождение ребёнка
04.08.2010

Дочь: Эмилия Альбертовна

Отец ребёнка: Галеев Альберт Фагимьянович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Галеев Альберт Фагимьянович

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close