Галеева Гульнур Габидулловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.04.1973
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.04.1973
Отец: Закиров Габидулла Сафиуллович
Мать: Разина
Рождение ребёнка
07.04.1991
Дочь: Юлия Альбертовна
Отец ребёнка: Галеев Альберт Фагимьянович
Рождение ребёнка
24.04.2006
Дочь: Эвелина Альбертовна
Отец ребёнка: Галеев Альберт Фагимьянович
Рождение ребёнка
04.08.2010
Дочь: Эмилия Альбертовна
Отец ребёнка: Галеев Альберт Фагимьянович
Бракосочетание
Неизвестно