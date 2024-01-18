(Золотова) Авдотья (Евдокия) Ефимовна
Место рожденияМосковская область, Воскресенский Район, село Барановское
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: Золотов Ефим Александрович
Мать: Золотова Мавра Кузмина
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Место жительства
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское
Смерть
Неизвестно
Московская область, Воскресенский Район, село Барановское