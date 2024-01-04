Саклаков Стефан
Место рождения
Дата рождения01.08.1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1830
Отец: Саклаков Павел
Мать: Саклакова Марья
Крещение
01.08.1830
Бракосочетание
05.11.1848
Жена: Саклакова Марья
Рождение ребёнка
Между 01.01.1850 и 16.09.1850
Дочь: Фёкла
Мать ребёнка: Саклакова Марья
Рождение ребёнка
Между 17.09.1850 и 1851
Сын: Саклаков Алексей
Мать ребёнка: Саклакова Марья
Рождение ребёнка
Около 1852
Дочь: Акулина
Мать ребёнка: Саклакова Марья
Рождение ребёнка
Около 1856
Сын: Саклаков Григорий
Мать ребёнка: Саклакова Марья
Смерть
Неизвестно