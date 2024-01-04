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Саклаков Стефан

Место рождения

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

01.08.1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1812 г.р.

Мать

1811 г.р.

Жена

Между 1825 и 1831 г.р.

Дети

Между 1850 и 1850 г.р.
Между 1850 и 1851 г.р.
Около 1852 г.р.
Около 1856 г.р.

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.08.1830

Отец: Саклаков Павел

Мать: Саклакова Марья

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Крещение
01.08.1830
Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
05.11.1848

Жена: Саклакова Марья

Выползово, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 01.01.1850 и 16.09.1850

Дочь: Фёкла

Мать ребёнка: Саклакова Марья

Меловая, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
Между 17.09.1850 и 1851

Сын: Саклаков Алексей

Мать ребёнка: Саклакова Марья

Рождение ребёнка
Около 1852

Дочь: Акулина

Мать ребёнка: Саклакова Марья

Рождение ребёнка
Около 1856

Сын: Саклаков Григорий

Мать ребёнка: Саклакова Марья

Смерть
Неизвестно
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