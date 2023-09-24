Озольс Ян Янович
Место рожденияЛатвия, Лиепайский район, с. Дурбе хутор Лаймене
Дата рождения29.07.1945
Дата смерти05.11.1976
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1945
Отец: Озолс Ян Яковлевич
Мать: Озолс Хермина Кришевна
Латвия, Лиепайский район, с. Дурбе хутор Лаймене
Рождение ребёнка
10.03.1969
Дочь: Озольс Людмила Яновна
Мать ребёнка: Озольс Раиса Федоровна
С. Новотроицк Нижнеомского района Омской области
Рождение ребёнка
29.07.1972
Мать ребёнка: Озольс Раиса Федоровна
Рождение ребёнка
22.03.1976
Мать ребёнка: Озольс Раиса Федоровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Озольс Раиса Федоровна
Смерть
05.11.1976