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Озольс Ян Янович

Место рождения

Латвия, Лиепайский район, с. Дурбе хутор Лаймене

Дата рождения

29.07.1945

Дата смерти

05.11.1976

Пол

Мужской

Добавил:

ЛО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.07.1945

Отец: Озолс Ян Яковлевич

Мать: Озолс Хермина Кришевна

Латвия, Лиепайский район, с. Дурбе хутор Лаймене
Рождение ребёнка
10.03.1969

Дочь: Озольс Людмила Яновна

Мать ребёнка: Озольс Раиса Федоровна

С. Новотроицк Нижнеомского района Омской области
Рождение ребёнка
29.07.1972

Сын: Озольс Алексей Янович

Мать ребёнка: Озольс Раиса Федоровна

Рождение ребёнка
22.03.1976

Сын: Озольс Александр Янович

Мать ребёнка: Озольс Раиса Федоровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Озольс Раиса Федоровна

Смерть
05.11.1976
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