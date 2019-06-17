Михеев Валерий
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1950
Дата смерти17.06.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1950
Отец: Кирсанов Александр
Мать: Михеева Мария
Бракосочетание
29.08.1969
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
07.06.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.12.1975
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.2019
Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
Продолжительная онкологическая болезнь