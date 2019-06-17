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Михеев Валерий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1950

Дата смерти

17.06.2019

Пол

Мужской

Отец

Около 1927 г.р.

Мать

1928 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1950

Отец: Кирсанов Александр

Мать: Михеева Мария

Бракосочетание
29.08.1969

Жена: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
07.06.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Рождение ребёнка
19.12.1975

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Нижний Новгород, город Нижний Новгород, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.06.2019
Кантаурово, город Бор, Нижегородская область
Продолжительная онкологическая болезнь
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