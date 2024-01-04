Мухамеджанов Амир Мубинович
Место рождения
Дата рождения07.10.1964
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1964
Отец: Мухаметжанов Мубин
Мать: Зяйтуня
Рождение ребёнка
01.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.10.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
18.02.1991
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно
Трехозерки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Трехозерки