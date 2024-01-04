Мухамеджанов Амир Мубинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМухамеджанов Амир Мубинович

Мухамеджанов Амир Мубинович

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

07.10.1964

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1926 г.р.

Мать

1934 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.10.1964

Отец: Мухаметжанов Мубин

Мать: Зяйтуня

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
01.10.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.02.1991

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Трехозерки
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Трехозерки
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close