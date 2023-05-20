Кастьянова Марья Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кастьянова Марья Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1820

Сын: Кастьянов Григорий Сидорович

Отец ребёнка: Кастьянов Сидор Андреевич

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Кастьянова Ирина Сидоровна

Отец ребёнка: Кастьянов Сидор Андреевич

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Рождение ребёнка
1836

Дочь: Кастьянова Марья Сидоровна

Отец ребёнка: Кастьянов Сидор Андреевич

Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Упоминание
30.07.1850
Кенос-озеро, Кемский уезд, Архангельская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кастьянов Сидор Андреевич

Смерть
Неизвестно
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