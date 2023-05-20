Кастьянова Марья Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1820
Сын: Кастьянов Григорий Сидорович
Отец ребёнка: Кастьянов Сидор Андреевич
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Кастьянова Ирина Сидоровна
Отец ребёнка: Кастьянов Сидор Андреевич
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Кастьянова Марья Сидоровна
Отец ребёнка: Кастьянов Сидор Андреевич
Упоминание
30.07.1850
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно