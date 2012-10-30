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Даниленко Даниил Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.10.2012

Пол

Мужской

Добавил:

АЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.10.2012

Отец: Даниленко Иван Михайлович

Мать: Даниленко Шляхова Наталья

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