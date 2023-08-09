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Самсонов Степан Матвеевич

Место рождения

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: Самсонов Матвей Трифонович

Мать: Самсонова Арина Ивановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1848

Дочь: Федосья Степановна

Мать ребёнка: Самсонова Дарья Степановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
1849

Дочь: Мавра Степановна

Мать ребёнка: Самсонова Дарья Степановна

Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Место жительства
С 1857
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
по предписанию хозяйственного отделения казенной палаты от 31.12.1865 №17828 отчислены из Куликовки в деревню Заозерную
Место жительства
До 1857
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
по предписанию хозяйственного отделения казенной палаты от 31.12.1865 №17828 отчислены из Куликовки в деревню Заозерную
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самсонова Дарья Степановна

Место жительства
Неизвестно
Куликовка, Купинский муниципальный район, Новосибирская область
Смерть
Неизвестно