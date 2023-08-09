Самсонов Степан Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Рождение ребёнка
1848
Дочь: Федосья Степановна
Мать ребёнка: Самсонова Дарья Степановна
Рождение ребёнка
1849
Дочь: Мавра Степановна
Мать ребёнка: Самсонова Дарья Степановна
Место жительства
С 1857
Заозерное, Купинская волость, Каинский уезд
по предписанию хозяйственного отделения казенной палаты от 31.12.1865 №17828 отчислены из Куликовки в деревню Заозерную
Место жительства
До 1857
по предписанию хозяйственного отделения казенной палаты от 31.12.1865 №17828 отчислены из Куликовки в деревню Заозерную
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно