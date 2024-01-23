Черникова Елена Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЧерникова Елена Тихоновна

Черникова Елена Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.05.1915

Дата смерти

22.03.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ТИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
07.04.1937

Сын: Черников Вячеслав Георгиевич

Отец ребёнка: Черников Георгий Михайлович

Рождение ребёнка
13.09.1938

Сын: Черников Георгий Георгиевич

Отец ребёнка: Черников Георгий Михайлович

Олсуфьево, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
22.03.1990
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close