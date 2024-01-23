Черникова Елена Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.05.1915
Дата смерти22.03.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
19.05.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
07.04.1937
Сын: Черников Вячеслав Георгиевич
Отец ребёнка: Черников Георгий Михайлович
Рождение ребёнка
13.09.1938
Сын: Черников Георгий Георгиевич
Отец ребёнка: Черников Георгий Михайлович
Олсуфьево, Жуковский муниципальный район, Брянская область
Смерть
22.03.1990