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Цова Роман Пантелеймонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Цова Пантелеймон Карпович

Мать: Цова Анна

Рождение ребёнка
04.09.1884

Сын: Цова Дорофей Романович

Мать ребёнка: Цова Ульяна

Рождение ребёнка
17.10.1894

Сын: Цова Андрей Романович

Мать ребёнка: Цова Ульяна

Рождение ребёнка
20.07.1896

Сын: Цова Афанасий Романович

Мать ребёнка: Цова Ульяна

Рождение ребёнка
1897

Дочь: Параскева Романовна

Мать ребёнка: Цова Ульяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Цова Ульяна

Смерть
Неизвестно