Цова Роман Пантелеймонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1863
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец: Цова Пантелеймон Карпович
Мать: Цова Анна
Рождение ребёнка
04.09.1884
Мать ребёнка: Цова Ульяна
Рождение ребёнка
17.10.1894
Мать ребёнка: Цова Ульяна
Рождение ребёнка
20.07.1896
Мать ребёнка: Цова Ульяна
Рождение ребёнка
1897
Дочь: Параскева Романовна
Мать ребёнка: Цова Ульяна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Цова Ульяна
Смерть
Неизвестно