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Авдотья
Авдотья
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1806
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Абрам Акулов
Около 1790 г.р.
Мать
Дарья
Около 1886 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АП
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Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
1806
Отец:
Абрам Акулов
Мать:
Дарья
Смерть
Неизвестно
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