Авдотья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Авдотья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1806

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1790 г.р.

Мать

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Абрам Акулов

Мать: Дарья

Смерть
Неизвестно