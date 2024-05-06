Кисляков Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кисляков Леонтий Васильевич
Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Парасковья Умерла при родах в 18 лет
Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Устинья Васильевна
Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кислякова Матрёна Васильевна
Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья
Рождение ребёнка
13.02.1902
Дочь: Вокуева Аксинья Ксения Васильевна
Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья
Смерть
Неизвестно