Кисляков Василий Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Кисляков Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Леонтий Васильевич

Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Петр Васильевич

Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова Парасковья Умерла при родах в 18 лет

Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова Устинья Васильевна

Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кисляков Марк Васильевич

Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кислякова Матрёна Васильевна

Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья

Рождение ребёнка
13.02.1902

Дочь: Вокуева Аксинья Ксения Васильевна

Мать ребёнка: Кислякова-Конахино Агафья

Смерть
Неизвестно

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