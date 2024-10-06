Мухина Евдокия Данилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияС 1710 по 1713
Дата смертиДо 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1710 по 1713
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
С 1732 по 1733
Отец ребёнка: Мухин Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
1740
Дочь: (Мухина) Агриппина Алексеева
Отец ребёнка: Мухин Алексей Афанасьев
Рождение ребёнка
Вычислено 1742
Отец ребёнка: Мухин Алексей Афанасьев
https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-551/ Стр.: 69, запись: 101.
Смерть
До 1783