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Мухина Евдокия Данилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

С 1710 по 1713

Дата смерти

До 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

С 1702 по 1703 г.р.

Дети

Добавил:

ФМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
С 1710 по 1713

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мухин Алексей Афанасьев

Рождение ребёнка
С 1732 по 1733

Сын: Мухин Василий Алексеев

Отец ребёнка: Мухин Алексей Афанасьев

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
1740

Дочь: (Мухина) Агриппина Алексеева

Отец ребёнка: Мухин Алексей Афанасьев

Тайнинское, Мытищинская волость, Московский уезд
Рождение ребёнка
Вычислено 1742

Сын: Мухин Герасим Алексеев

Отец ребёнка: Мухин Алексей Афанасьев

https://cgamos.ru/ispovedalnye_vedomosti/203-747-551/ Стр.: 69, запись: 101.
Смерть
До 1783

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