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Вишнев Яков Дмитриевич

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Место рождения

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Вишнев Дмитрий Дмитриевич

Мать: не указана

Яшино, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1907

Сын: Вишнев Павел Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
1917

Сын: Вишнев Аркадий Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнева Мария Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Старая Вичуга, Вичугский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Вишнева Зоя Яковлевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Вишнев Иван Яковлевич

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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