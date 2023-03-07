Вишнев Яков Дмитриевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Вишнев Дмитрий Дмитриевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1907
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1917
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнева Мария Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Вишнева Зоя Яковлевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно