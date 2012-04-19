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Соболева Анастасия Вадимовна
Соболева Анастасия Вадимовна
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Место рождения
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
Дата рождения
19.04.2012
Пол
Женский
Отец
Соболев Вадим Иванович
1990 г.р.
Мать
Соболева (Бусыгина) Диана (Наталья) Вячеславовна
1991 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
КА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2012
Отец:
Соболев Вадим Иванович
Мать:
Соболева Диана Вячеславовна
Новокузнецк
, Новокузнецкий, Кемеровская область
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