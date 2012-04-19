Соболева Анастасия Вадимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соболева Анастасия Вадимовна

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Место рождения

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область

Дата рождения

19.04.2012

Пол

Женский

Добавил:

КА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.04.2012

Отец: Соболев Вадим Иванович

Мать: Соболева Диана Вячеславовна

Новокузнецк, Новокузнецкий, Кемеровская область
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