Мысовских Юрий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМысовских Юрий

Мысовских Юрий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1931

Дата смерти

1973

Пол

Мужской

Отец

1892 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1931

Отец: Мысовских Андрей

Мать: Зоя

Смерть
1973