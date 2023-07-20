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Мысовских Юрий
Мысовских Юрий
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1931
Дата смерти
1973
Пол
Мужской
Отец
Мысовских Андрей
1892 г.р.
Мать
(Плишкина) Зоя
1904 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СП
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1931
Отец:
Мысовских Андрей
Мать:
Зоя
Смерть
1973
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