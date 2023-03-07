Салтыков Михаил Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1790
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Могилевых Харитина Михайлова
Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Афонасьева
Рождение ребёнка
Около 1768
Сын: Салтыков Пантелеймон Михайлов
Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Афонасьева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790