Салтыков Михаил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСалтыков Михаил Иванов

Салтыков Михаил Иванов

avatar

Место рождения

Санниковская

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: Салтыков Иван (ст) Савин

Мать: Салтыкова Ирина Кондратьева

Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Могилевых Харитина Михайлова

Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Афонасьева

Рождение ребёнка
Около 1768

Сын: Салтыков Пантелеймон Михайлов

Мать ребёнка: Салтыкова Марфа Афонасьева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Салтыкова Марфа Афонасьева

Работа или профессия
Неизвестно
монастырский крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1790
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close