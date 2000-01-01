Корженевская Полина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Корженевская Полина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.08.?

Пол

Женский

Отец

1976 г.р.

Мать

1974 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.08.?

Отец: Корженевкий Иван Иванович

Мать: Корженевская Алёна

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