Чувашев Кирилл Зиновьев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1780
Дата смертиМежду 1838 и 1845
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780
Рождение ребёнка
1802
Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Иларионова
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Ксения Кирилловна
Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Иларионова
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1810
Дочь: Елена Кирилловна
Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Иларионова
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Чувашева Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Иларионова
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Евдокия Кирилловна
Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Иларионова
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1830
Мать ребёнка: Чувашева Васса Епимахова
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Домна Кирилловна
Мать ребёнка: Чувашева Васса Епимахова
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1836
Сын: Чувашев Андрей Кириллович
Мать ребёнка: Чувашева Васса Епимахова
Рождение ребёнка
1841
Мать ребёнка: Чувашева Васса Епимахова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Чувашева Васса Епимахова
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Между 1838 и 1845