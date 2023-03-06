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Чувашев Кирилл Зиновьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1780

Дата смерти

Между 1838 и 1845

Пол

Мужской

Добавил:

Г
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1780

Отец: Чувашев Зиновий Михайлович

Мать: Чувашева Евдокия Космина

Рождение ребёнка
1802

Сын: Чувашев Петр Кириллович

Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Иларионова

Рождение ребёнка
1807

Дочь: Ксения Кирилловна

Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Иларионова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1810

Дочь: Елена Кирилловна

Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Иларионова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Чувашева Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Иларионова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Евдокия Кирилловна

Мать ребёнка: Чувашева Екатерина Иларионова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1830

Сын: Чувашев Иван Кириллович

Мать ребёнка: Чувашева Васса Епимахова

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Домна Кирилловна

Мать ребёнка: Чувашева Васса Епимахова

Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Рождение ребёнка
1836

Сын: Чувашев Андрей Кириллович

Мать ребёнка: Чувашева Васса Епимахова

Рождение ребёнка
1841

Сын: Чувашев Федор Кириллович

Мать ребёнка: Чувашева Васса Епимахова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Васса Епимахова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Чувашева Екатерина Иларионова

Место жительства
Неизвестно
Вятская губерния, Вятский уезд, Селезеневская волость, Лимоновское общество, Чувашевской; Аникинцы
Смерть
Между 1838 и 1845
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