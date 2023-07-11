Плетенёва Аграфена Адреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1878
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Отец ребёнка: Плетенёв Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетенёв Александр Степанович
Отец ребёнка: Плетенёв Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плетенёв Василий Степанович
Отец ребёнка: Плетенёв Степан Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Плетенёв Степан Дмитриевич
Смерть
1932