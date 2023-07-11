Плетенёва Аграфена Адреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлетенёва Аграфена Адреевна

Плетенёва Аграфена Адреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1878

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1878

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Плетенёв Иван Степанович

Отец ребёнка: Плетенёв Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетенёв Александр Степанович

Отец ребёнка: Плетенёв Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетенёв Василий Степанович

Отец ребёнка: Плетенёв Степан Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плетенёв Петр Степанович

Отец ребёнка: Плетенёв Степан Дмитриевич

Смерть
1932