Кутюхина Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кутюхина Татьяна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.02.?

Пол

Женский

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
04.07.1980

Дочь: Кутюхина Мария Васильевна

Отец ребёнка: Кутюхин Василий

Рождение ребёнка
05.02.1989

Сын: Кутюхин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Кутюхин Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Кутюхина Елена Васильевна

Отец ребёнка: Кутюхин Василий

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