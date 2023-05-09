Кутюхина Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.02.?
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.02.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
04.07.1980
Дочь: Кутюхина Мария Васильевна
Отец ребёнка: Кутюхин Василий
Рождение ребёнка
05.02.1989
Сын: Кутюхин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Кутюхин Василий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Кутюхина Елена Васильевна
Отец ребёнка: Кутюхин Василий