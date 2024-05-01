Федотова (Спирина) Елена Стефановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.05.1820
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1820
Отец: Спирин Стефан Дмитриевич
Мать: Спирина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848
Дочь: (Федотова) Матрена Николаевна
Отец ребёнка: Федотов Николай Тимофеевич
Рождение ребёнка
1855
Отец ребёнка: Федотов Николай Тимофеевич
Смерть
После 1843