Федотова (Спирина) Елена Стефановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Федотова (Спирина) Елена Стефановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.05.1820

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1820

Отец: Спирин Стефан Дмитриевич

Мать: Спирина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Федотов Николай Тимофеевич

Работа или профессия
Неизвестно
Крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1848

Дочь: (Федотова) Матрена Николаевна

Отец ребёнка: Федотов Николай Тимофеевич

Рождение ребёнка
1855

Сын: Федотов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Федотов Николай Тимофеевич

Смерть
После 1843

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