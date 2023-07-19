Мекотина Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рождения1802
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Матрена Захарова
Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Евдокия Захарова
Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов
Рождение ребёнка
1829
Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов
Рождение ребёнка
1832
Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Ефимия Захарова
Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Стефанида Захарова
Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно