Мекотина Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мекотина Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1802

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1802

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Мекотин Трофим Захаров

Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Матрена Захарова

Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1827

Дочь: Евдокия Захарова

Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1829

Сын: Мекотин Свирид Захаров

Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1832

Сын: Мекотин Тарас Захаров

Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1835

Дочь: Ефимия Захарова

Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
1840

Дочь: Стефанида Захарова

Отец ребёнка: Мекотин Захар Федотов

Меловое, Ракитянский муниципальный район, Белгородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мекотин Захар Федотов

Смерть
Неизвестно