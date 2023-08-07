Дорофей Ефимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дорофей Ефимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

До 1689

Дата смерти

Между 1729 и 1759

Пол

Мужской

Отец

До 1674 г.р.

Мать

Не указана

Жена

До 1689 г.р.

Дети

Добавил:

МЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1689

Отец: Ефим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1704

Сын: Федор Дорофеевич

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Рождение ребёнка
1705

Сын: Лука Дорофеевич

Мать ребёнка: Ефимия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ефимия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Между 1729 и 1759