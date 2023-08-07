Дорофей Ефимович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1689
Дата смертиМежду 1729 и 1759
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1689
Отец: Ефим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1704
Сын: Федор Дорофеевич
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Рождение ребёнка
1705
Сын: Лука Дорофеевич
Мать ребёнка: Ефимия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ефимия Васильевна
Место жительства
Неизвестно
Большое Осаново деревня Волокославинская волость Кирилловский уезд Новгородская губерния
Смерть
Между 1729 и 1759