Груздева (Матвеева) Александра Матвеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Матвей Евлампиевич
Мать: Афанасия Никитична
Рождение ребёнка
1875
Сын: Груздев Василий Евгеньевич
Отец ребёнка: Груздев Евгений Митрофанович
Рождение ребёнка
1877
Отец ребёнка: Груздев Евгений Митрофанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно