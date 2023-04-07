Груздева (Матвеева) Александра Матвеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Груздева (Матвеева) Александра Матвеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ГЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Матвей Евлампиевич

Мать: Афанасия Никитична

Рождение ребёнка
1875

Сын: Груздев Василий Евгеньевич

Отец ребёнка: Груздев Евгений Митрофанович

Рождение ребёнка
1877

Сын: Груздев Павел Евгеньевич

Отец ребёнка: Груздев Евгений Митрофанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Груздев Евгений Митрофанович

Смерть
Неизвестно
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