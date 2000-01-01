Меркушева (Топорищева) Татьяна Викулова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1838
Дата смертиПосле 1860
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.09.1860 ст.
1860г. МК Кырчаны (свадьба/жених 24 года из заимоч. Щербаковской/невеста 22 года Нолинского прихода дер. Среднераменской/поручители по женеху крест. дер. Щербаковской Харитон Фёдоров и Иван Карпов Мер... Показать все
Смерть
После 1860