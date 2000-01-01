Меркушева (Топорищева) Татьяна Викулова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Меркушева (Топорищева) Татьяна Викулова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1838

Дата смерти

После 1860

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1836 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1838

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
23.09.1860 ст.

Муж: Меркушев Пётр Фёдорович

1860г. МК Кырчаны (свадьба/жених 24 года из заимоч. Щербаковской/невеста 22 года Нолинского прихода дер. Среднераменской/поручители по женеху крест. дер. Щербаковской Харитон Фёдоров и Иван Карпов Мер... Показать все
Смерть
После 1860
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