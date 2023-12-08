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Александра Родионовна
Александра Родионовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1857
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Родион Никитич
1823 г.р.
Мать
Василиса Стафеевна
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ВО
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец:
Родион Никитич
Мать:
Василиса Стафеевна
Смерть
Неизвестно
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