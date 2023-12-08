Александра Родионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александра Родионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1823 г.р.

Мать

1824 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: Родион Никитич

Мать: Василиса Стафеевна

Смерть
Неизвестно
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